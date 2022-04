Operação da PM prende três envolvidos em tentativa de homicídio no Itajuru, em Cabo Frio - Divulgação PM

Publicado 07/04/2022 17:06

Na manhã desta quarta-feira (6), uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT), prendeu três criminosos envolvidos em uma tentativa de homicídio que aconteceu no último sábado (2), na comunidade do Itajuru, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. De acordo com a PM, o crime foi motivado por guerra entre facções pelo domínio de tráfico de drogas.



As equipes conseguiram informações de que um dos acusados, “vulgo DG” estava na Rua França, no bairro Jardim Caiçara. Ele havia participado como “piloto” do veículo utilizado na tentativa de homicídio. O suspeito foi capturado com 120 pinos de cocaína, 293 pedras de crack, 6 tiras de maconha, 161 munições de diferentes armas, 6 rádios transmissores, 6 bases de rádios e 1 celular.



Após novas informações foram realizadas buscas ao segundo acusado, “vulgo Cabelinho”, que foi localizado na Rua Doutor Cardoso da Fonseca, no bairro Boca do Mato, na posse de 200 pinos de cocaína.



Ainda em diligência, os agentes localizaram o terceiro acusado “Vulgo Marcola”, que estava na Rua Ipanema, Morro da Coca Cola, em Arraial do Cabo. Ele foi capturado em posse de 300 pinos de cocaína.



Ainda segundo a ocorrência policial, os três acusados confessaram a participação no crime. O “DG”, que já possui três anotações criminais, participou na função de piloto; “Cabelinho”, com duas anotações criminais, e “Marcola”, com quatro anotações criminais, efetuaram os disparos contra a vítima.



Diante dos fatos a equipe procedeu à 126°DP, 132°DP posteriormente à 125°DP (central de flagrante) onde os infratores ficaram presos por tráfico de drogas e foram indiciados no inquérito de tentativa de homicídio.

Relembre o crime



Um homem considerado foragido da Justiça foi baleado neste sábado (2) no bairro Itajuru, em Cabo Frio.



Segundo a Polícia Militar, K.D.S.G., de 31 anos, foi atingido pelos disparos de arma de fogo na rua Copacabana e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Parque Burle.



No hospital, a vítima disse que um elemento conhecido como Cabeludo era o autor da tentativa de homicídio.



O baleado estava com um mandado de prisão em aberto e acabou ficando preso acautelado.