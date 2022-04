Homem é executado no Minha Casa Minha Vida, em Cabo Frio - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 28/04/2022 14:36

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi executado na noite desta terça-feira (27) no Condomínio Monte Carlo, do Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo informações, a vítima estava na porta de casa quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. Os criminosos chegaram efetuando os disparos.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência, mas ninguém foi preso.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.