Integrante de facção rival invade comunidade em Cabo Frio e acaba preso com arma e drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/04/2022 14:39

Um homem, identificado como M.C.L., conhecido como ‘Cabelinho’, foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (28) na Boca do Mato, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O criminoso foi capturado com um revólver calibre 38 com numeração suprimida e munições, além de 82 pinos de cocaína.

Conforme a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento quando receberam denúncias de que a comunidade do Itajuru, na região central de Cabo Frio, teria sido invadida por criminosos de uma facção rival e que um dos envolvidos seria Cabelinho.

De posse das informações, os militares foram até a Rua Ernesto Fonseca e flagraram o elemento com a arma na cintura. Ele foi capturado e encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, sendo autuado e preso.

Ainda segundo a PM, o acusado havia deixado a prisão no dia 6 deste mês, onde respondia por tráfico e também apontado como participante de invasões anteriores à mesma comunidade.