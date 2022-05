Filha acusa pai de pedofilia, importunação sexual e porte ilegal de arma em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Filha acusa pai de pedofilia, importunação sexual e porte ilegal de arma em Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 04/05/2022 16:39

Um idoso, identificado como Paulo de Tarso, de 71 anos, está sendo acusado pela própria filha de pedofilia, importunação sexual e porte ilegal de arma. Ele, que trabalha como corretor de imóveis, mora na Região dos Lagos, em Cabo Frio, no bairro Jacaré. Ela, que preferiu não ter seu nome exposto, afirma que o mesmo já pratica esse tipo de ato há 40 anos.

Segundo relato, ela sofreu tentativa de estupro quando tinha 9 anos. Em um determinado dia, enquanto sua mãe estava estudando, ele se aproximou, já com o pênis ereto, e se colocou acima de seu corpo. Por ser criança, apenas conseguiu reparar que não se tratava de uma mão quando a coberta que estava ali caiu, mostrando o que de fato era. Em seguida, ao perceber o que realmente estava acontecendo, saiu correndo e se trancou no quarto com a irmã, até a mãe chegar.

No dia seguinte após a situação, a mãe da vítima saiu de casa com as duas crianças, se separando definitivamente de Paulo. A vítima relata ainda que, após o afastamento, não recebia pensão e que entrou na justiça para conseguir o que era seu por direito. A reportagem tentou contato com a outra filha e ex-esposa do acusado, mas não obteve sucesso.

Com o passar dos anos, os hábitos ruins migraram para a internet. Conforme o relato, Paulo troca ‘nudes’ com garotas menores de idade através das redes sociais. Não há informações se ele chegou a encontrar alguma delas pessoalmente.

Mas as supostas atitudes não ficaram somente no meio virtual. Depois de 40 anos, o idoso tentou novamente ter relações sexuais com a filha, de acordo com a denúncia. Ele, que havia recentemente se divorciado de outro casamento, que durou 20 anos, ligou para a vítima pedindo ajuda, afirmando que estava muito mal. Os dois não tinham muito contato, mas, com o passar do tempo, ele passou a ajudá-la financeiramente, o que a fez pensar que o mesmo havia mudado. Além disso, Paulo teve outra filha, com quem não tentou nenhuma investida, fazendo com que ela confiasse ainda mais em uma possível nova postura – o que foi um engano.

Segundo o boletim de ocorrência, que foi expedido em dezembro de 2021, Paulo de Tarso se insinuou sexualmente para a vítima enquanto iam à praia e, no dia seguinte, entrou em seu quarto apenas de short e colocou o pênis ereto para fora. O relato ainda da conta de que, no período em que tudo aconteceu, ela, que pretendia morar com o pai, apenas ficou cinco dias no local. Além de passar pelas insinuações, o homem se recusava a dar comida para a filha, já que a mesma não queria se envolver sexualmente com ele. Depois disso, ela pediu – e conseguiu – uma medida protetiva em tutela de urgência pela comarca de Cabo Frio.

Mas não para por aí. Ainda na denúncia, a mulher afirma que o pai tem uma arma de fogo ilegal, da qual não tem porte. Segundo ela, esse fato torna a situação ainda mais perigosa, fazendo com que tema pela própria vida.

Sobre as denúncias, a reportagem tentou contato com Paulo de Tarso através das redes sociais, mas foi bloqueado e não obteve retorno. Já que a mulher reside em outro município, o B.O. foi feito de forma digital e o caso segue sendo investigado.