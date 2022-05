Luís Miguel em sua apresentação no programa da Globo - Reprodução / redes sociais

Luís Miguel em sua apresentação no programa da GloboReprodução / redes sociais

Publicado 03/05/2022 16:50

REGIÃO DOS LAGOS - Neste domingo (1°), foi ao ar o episódio de estreia da nova temporada do “The Voice Kids”, programa da Globo que busca escolher uma voz para ganhar o título da melhor voz infanto-juvenil, eleita com a ajuda do público e dos jurados Michel Teló, Carlinhos Brown e Maiara e Maraísa. O menino Luís Miguel, cabo-friense de 13 anos, conseguiu conquistar todos os jurados, que viraram suas cadeiras para ele, e passou para mais uma etapa, escolhendo ficar no time das irmãs sertanejas.



Morador de Unamar, segundo distrito do município de Cabo Frio, o menino interpretou a canção ‘Será que foi Saudade?’, da dupla sertaneja Zezé di Carmago e Luciano. Até o momento, no time de Maiara e Maraísa, ele divide espaço com mais dois cantores mirins, Cecília Amorim e Mateus Cassemiro. Mas o programa está só começando, e o time ainda vai aumentar.

O menino Luís Miguel, cabo-friense de 13 anos, conseguiu conquistar todos os jurados Divulgação Este é o primeiro ano das cantoras como juradas no programa. Elas estão substituindo Gaby Amarantos, que foi jurada na edição de 2021, mas está no ar em Além da Ilusão, novela das 18h, também da Globo. A notícia foi exibida no programa ‘Encontro’ e publicado no perfil da dupla e da TV Globo. Na legenda da publicação, a emissora escreveu: “Eu ouvi novidades no The Voice Kids? Sejam bem-vindas, Maiara & Maraisa! Nossas técnicas estão prontinhas para se juntar ao time. Quem vai assistir com a gente?”.