BPRv prende duas mulheres com R$ 50 mil em drogas na RJ-124; destino era Cabo Frio - Letycia Rocha (Rc24h)

BPRv prende duas mulheres com R$ 50 mil em drogas na RJ-124; destino era Cabo FrioLetycia Rocha (Rc24h)

Publicado 03/05/2022 16:19

Duas mulheres foram presas transportando drogas dentro de um automóvel na manhã desta segunda-feira (2) na RJ-124, na altura de Boa Esperança, em Rio Bonito. As criminosas levavam o entorpecente para Cabo Frio e foram capturadas por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) do Posto 1.3.



Conforme a ocorrência, os policiais realizavam uma operação de rotina quando tiveram a atenção voltada para um veículo Chevrolet Zafira de cor preta, que realizava transporte de passageiros por aplicativo.

BPRv prende duas mulheres com R$ 50 mil em drogas na RJ-124; destino era Cabo Frio Letycia Rocha (Rc24h)



Segundo a dupla, elas são moradoras do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, para onde a droga, oriunda do Complexo da Maré, na capital, seria levada. As mulheres receberiam R$ 400 pelo serviço.



A ocorrência foi registrada na 119ª Delegacia de Polícia (119ª DP), onde as acusadas ficaram presas por tráfico de drogas. Os agentes deram ordem de parada e, ao revistarem o carro, localizaram duas mochilas com quatro tabletes grandes de maconha 490 buchas da mesma drogas e 1.314 pedras de crack, totalizando cerca de 7kg de entorpecentes, avaliados em R$ 50 mil.Segundo a dupla, elas são moradoras do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, para onde a droga, oriunda do Complexo da Maré, na capital, seria levada. As mulheres receberiam R$ 400 pelo serviço.A ocorrência foi registrada na 119ª Delegacia de Polícia (119ª DP), onde as acusadas ficaram presas por tráfico de drogas.