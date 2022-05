Projetos que ameaçam o meio ambiente em Cabo Frio são alvos de audiência pública da Alerj nesta sexta (6) - Divulgação

Projetos que ameaçam o meio ambiente em Cabo Frio são alvos de audiência pública da Alerj nesta sexta (6)Divulgação

Publicado 05/05/2022 14:18

Pesquisadores, ambientalistas, membros do poder público e da sociedade civil vão se reunir em uma Audiência Pública da Alerj sobre construções que ameaçam a conservação ambiental em Unidades de Conservação, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



A audiência será nesta sexta (6), às 10h, no Colégio Estadual Miguel Couto, no Centro de Cabo Frio.



Nos últimos anos, a Região dos Lagos tem sido alvo da especulação imobiliária e as Unidades de Conservação não ficam de fora, um exemplo é a pressão de empreendedores para a construção do Resort Peró dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pau Brasil.



O processo de licenciamento ambiental teve início antes do estabelecimento da APA e foi expedido pelo Inea. Contudo, o Estudo de Impacto Ambiental do Resort do Peró não traz a apresentação completa da legislação na qual se enquadra e não trata por exemplo do impacto da construção nas restingas e dunas, consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP) pela legislação ambiental.



Outro agravante foi que o Inea negou o acesso na íntegra ao processo de licenciamento pelos representantes da sociedade civil organizada, o que fere um direito constitucional.

Entre as principais demandas da sociedade civil para a audiência estão o pedido de anulação do Plano de Manejo da APA do Pau Brasil e a nomeação de um novo chefe para a Unidade de Conservação.



A doutora em Meio Ambiente e professora aposentada do Instituto Federal Fluminense, Dalila Silva, faz parte do Conselho da APA e é uma das autoras de um estudo de caso sobre o licenciamento do Resort Peró, e afirma que o Conselho Consultivo não acompanhou a construção do Plano de Manejo que foi pago por uma ONG que tem como um dos sócios fundadores o empresário responsável pelo Resort Peró.



Ela também acrescenta que “ o zoneamento da APA foi tendencioso” porque considerou áreas preservadas como degradadas para justificar as construções.



“O fato é que a construção de loteamentos sobre as Dunas do Peró, vai gerar esgoto, lixo, pavimentação de estradas o que é incompatível com a legislação ambiental brasileira”, resumiu Dalila.

Outro caso a ser debatido é o empreendimento Viverde Cabo Frio Marina e Resort.



Apesar de não estar inserido diretamente em uma Unidade de Conservação, a obra afeta áreas de importante interesse ecológico como o Canal do Itajuru, o Parque Natural Municipal do Dormitório das Garças e a Ilha do Japonês e será outra pauta importante na audiência.

O deputado e representante da Comissão de Meio Ambiente da Alerj, Flávio Serafini, interpreta com preocupação o avanço da especulação imobiliária na cidade.



“Vemos licenças suspeitas e outras irregulares nas mesmas áreas ambientais. O objetivo dessa audiência pública é dar um norte de proteção e buscar soluções para essas áreas tão

ricas, e com perigo iminente de destruição”, destacou.