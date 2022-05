Trio é preso com carga de maconha e cocaína em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/05/2022 17:10

Três homens foram presos com uma carga de drogas nesta quinta-feira (5) no bairro Jacaré, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas receberam uma denúncia anônima e localizaram uma casa utilizada por elementos envolvidos com o tráfio de drogas na Travessa do Pomar.

No local, os policiais abordaram o trio e apreenderam 202 pinos de cocaína, 38 buchas de maconha, 6 mil cápsulas vazias, um aparelho celular e R$ 120 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e os acusados autuados e presos.