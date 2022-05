Carro pega fogo em posto de combustível de Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 06/05/2022 13:32 | Atualizado 06/05/2022 13:39

No início da manha desta sexta-feira (6), um carro pegou fogo em um posto de combustível que fica na Avenida Teixeira e Souza, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com informações preliminares, o automóvel do modelo Jeep abastecia Gás Natural Veicular, por volta das 5h, quando o cilindro de GNV explodiu.

Com o impacto, parte do teto do posto ficou destruída. Ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, apesar do perigo, o fogo não tomou proporções maiores.

O ponto vai passar por avaliação da Defesa Civil e da Polícia.