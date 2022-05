Padrasto é preso por torturar e manter enteado de 3 anos em cárcere privado - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 09/05/2022 14:35

Na Região dos Lagos, agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) prenderam, na noite da última sexta-feira (6), um homem acusado de manter o enteado de apenas três anos em cárcere privado e torturá-lo.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência teve início com a comunicação do Conselho Tutelar, que disse que uma criança de três anos de idade havia dado entrada no hospital com diversas queimaduras, inclusive nas nádegas e genitália, além de rosto desfigurado por socos e tapas.

Na ocasião, foi tomado o termo da conselheira tutelas e da mãe da criança, que alegou ter sido mantida em cárcere privado por Erivaldo F.D.O., sem possibilidade de contato externo desde janeiro.

Durante o tempo que esteve sobre o domínio do agressor, a criança e a mãe eram constantemente agredidas, inclusive utilizando isqueiro, pedaços de ferro e madeira, conforme a polícia, chegando a lesionar o tímpano do menor, além de deformar rosto e mãos. As agressões muitas vezes envolviam fogo ou afogamento no vaso sanitário.

Diante de tais narrativas, a equipe da delegacia foi mobilizada para diligências nos possíveis endereços que se encontrava o criminoso. Durante as buscas, os policiais civis iniciaram cerco pelas principais vias de acesso, vindo a localizar e interceptar o criminoso na tentativa de fuga na saída de São Pedro da Aldeia.

Ele foi encaminhado para a 126ª DP, onde permanece acautelado à disposição da Justiça.