Cabo Frio vai abrir inscrições para Prêmio Teixeira e Sousa de Literatura - Internet

Publicado 08/05/2022 19:00

Visando valorizar e fomentar as produções literárias de autores cabo-frienses, será aberto, a partir do próximo dia 13, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, as inscrições para o “Prêmio Teixeira e Sousa de Literatura: de Teixeira e Sousa a Elza Soares – Crítica Social no Planeta Fome”, com premiação de obras inéditas na língua portuguesa nos gêneros de conto, poesia, crônica e redação estudantil.

Todas as categorias são divididas para residentes em Cabo Frio, separadas entre público geral e alunos da rede pública de ensino municipal, estadual e federal, para instituições de ensino com sede no município.

Na categoria público geral, o primeiro lugar receberá a premiação de R$2.000,00, o segundo R$1.000,00 e o terceiro colocado R$700,00. Já na categoria redação estudantil, o primeiro lugar recebe R$500,00, o segundo R$300,00 e o terceiro leva R$200,00.

As obras inscritas serão analisadas por duas comissões julgadoras compostas por profissionais, entre escritores, especialistas em literatura, jornalistas e críticos literários. Além dos prêmios em dinheiro, vinte textos serão selecionados e publicados em uma antologia literária.

Para o público geral, as inscrições podem ser realizadas através deste link e terão início no dia 13 de maio, terminando no dia 13 de junho. Para os estudantes, as inscrições também terão início no dia 13 de maio e serão realizadas neste link , terminando no dia 1º de junho.

Em cada inscrição o candidato deverá enviar uma obra com o tema: “De Teixeira e Sousa a Elza Soares – Crítica Social no Planeta Fome”, que nunca tenha sido publicada desde antes da inscrição e até a divulgação do resultado e entrega dos prêmios. Obras lançadas em plataformas digitais não poderão ser inscritas.

As obras da categoria redação estudantil deverão ser digitalizadas pela coordenação escolar ou pelo professor responsável, e anexadas ao formulário on-line, sem identificação do candidato, em que conste apenas o número individual da inscrição previamente realizada.