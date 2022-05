Dupla acusada de matar adolescente de 17 anos em ‘tribunal do tráfico’ é presa em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/05/2022 11:18

Na Região dos Lagos, dois homem apontados como autores do homicídio de um jovem de 17 anos foram presos por agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP) na manhã desta quarta-feira (11). Os criminosos foram identificados como Rafael P.R. e Uilton S.F., e capturados durante a Operação Monte Carlo.



De acordo com a Polícia Civil, Wenderson Bastos Guimarães foi submetido a um ‘tribunal do tráfico’ sob a suspeita de participar de facção rival. Ele foi assassinado no bairro Alecrim, no dia 5 de abril.



A vítima foi abordada junto com um outro rapaz no condomínio Monte Carlo, do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Os dois foram levados até o município de São Pedro da Aldeia, para o interrogatório. Cerca de uma hora depois, um dos jovens foi liberado, enquanto Wenderson foi morto com um tiro na cabeça.



As investigações identificara os dois homens como participantes do interrogatório e morte da vítima.



O delegado titular da 125ª DP, Milton Siqueira Junior, representou pela prisão temporária da dupla e o pedido foi acolhido pelo Ministério Público (MP) e decretada pelo Juízo Criminal de São Pedro da Aldeia.



Durante as buscas, foram encontradas dorgas e munições na casa de Uilton, sendo ele preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo ou munições.



Conforme a Civil, Rafael já possui passagens por trafico de drogas, associação para o trafico e furto qualificado, enquanto Uilton possui passagens por roubo majorado e posse irregular de arma de fogo.

