Homem é encontrado morto com mãos amarradas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Homem é encontrado morto com mãos amarradas em Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/05/2022 14:39

Um homem foi encontrado morto na tarde deste domingo (15), no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. A vítima, identificada como Jhonatan Inácio, de 27 anos, estava com as mãos amarradas.

Segundo informações, o rapaz ainda utilizava uma tornozeleira eletrônica e foi localizado na Rua 4, em um terreno baldio.

Moradores da região disseram ter ouvido barulho de disparos de arma de fogo por volta das 15h e acionaram a polícia.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.