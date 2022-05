Projeto de revitalização do Parque do Mico-leão-dourado, em Cabo Frio, será inaugurado na terça (17) - ASCOM de Cabo Frio

Projeto de revitalização do Parque do Mico-leão-dourado, em Cabo Frio, será inaugurado na terça (17)ASCOM de Cabo Frio

Publicado 15/05/2022 19:34

Será inaugurada na próxima terça-feira (17), em Tamoios, a nova fase do projeto de reflorestamento e revitalização do Parque Natural Municipal do Mico-leão-dourado. As ações integram o Programa Cidades+Verdes, do Ministério do Meio Ambiente, e estão sendo desenvolvidas desde janeiro, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Instituto EcoVida.

A programação na próxima terça será das 8h às 11h, na sede da Unidade de Conservação. Várias atividades serão promovidas, entre as quais, o plantio de mudas nativas, cultivadas no viveiro do parque, que fica no bairro Centro Hípico, no distrito de Tamoios.

No planejamento está o plantio de 10 mil mudas de espécies nativas nas áreas degradadas; a instalação de viveiro permanente com 81 metros quadrados para a produção de mudas de espécies da Mata Atlântica; o cercamento de 3 mil metros lineares de áreas de preservação ambiental; e a restauração do pórtico de entrada da sede do Parque Natural Municipal do Mico-leão-dourado.



O projeto prevê, ainda, a implantação de projetos de educação ambiental, com a participação das escolas municipais do distrito de Tamoios. Nesta semana, foi iniciada a instalação do meliponário para a criação de abelhas sem ferrão, que são responsáveis pela polinização da flora. O trabalho será realizado por apicultores de Tamoios.

A cerimônia de inauguração contará com a presença do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, da secretária de Meio Ambiente de Cabo Frio, Dhanyelle Garcia; de representantes do Ministério do Meio Ambiente e do deputado federal Paulo Ramos, autor da emenda parlamentar que arcou com os custos do projeto.



De acordo com a secretária Dhanyelle Garcia, parcerias como essa com o Governo Federal e o Instituto EcoVida são importantes para o município.



“Essa parceria é muito importante para as ações do Parque do Mico-leão-dourado. Os projetos estão em andamento e em breve nos trarão excelentes resultados. A preservação do meio ambiente é um dos pilares da atual gestão, que tem avançado muito nessa área”, afirma.