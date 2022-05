PM prende dupla com pistola e drogas no 2º distrito de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/05/2022 14:21

A Polícia Militar prendeu, na noite deste domingo (15), dois homens, identificados como H.C.R.F. e A.L.R.S., com uma pistola e drogas em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a PM, uma guarnição foi até a Rua 4, no bairro Aquarius, após receber uma denúncia de que elementos estariam armados e traficando na região. No local, a dupla foi abordada com uma pistola calibre 9mm e uma pistola calibre 380, além de 15 buchas de maconha e 15 papelotes de cocaína.

Os acusados foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados e presos.