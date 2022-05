PM apreende drogas e material para endolação em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/05/2022 14:28

A Polícia Militar apreendeu uma carga de drogas e material para endolação no início da tarde desta segunda-feira (16) no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

A apreensão aconteceu depois que guarnições receberam denúncias de que elementos estavam vendendo entorpecentes na Estrada do Alecrim. Em diligência no local, os militares flagraram os criminosos, que conseguiram fugir. Após buscas, foram arrecadados dez frascos de black lança, 22 pedras de crack e material para endolação.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.