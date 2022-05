Corpo é encontrado boiando no Canal do Itajuru, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/05/2022 14:44

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Canal do Itajuru, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no último domingo (15). De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 25º BPM foram acionados para a ocorrência nas imediações da Guarda Marítima, no Cais da Prefeitura, onde o cadáver foi encontrado.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, próximo a um clube, e realizou a retirada do corpo do canal, sendo removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo informações, a vítima estava sem identificação e com duas perfurações de disparo de arma de fogo.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. Ninguém foi preso.