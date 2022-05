Dupla é presa com carga de cocaína em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/05/2022 13:05

Dois homens foram preso com uma carga de cocaína no Buraco do Boi, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na manhã de domingo (29).

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações sobre os criminosos e localizaram a dupla com uma sacola em mãos na Rua Antônio Feliciano de Almeida. Eles foram abordados após um cerco tático e estavam com 165 pinos da droga, além de um telefone celular e R$ 30 em espécie.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados e presos.