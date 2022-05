Os policiais arrecadaram 293 pinos de cocaína e 110 buchas de maconha - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 31/05/2022 13:26

A Polícia Militar deteve, nesta segunda-feira (30), três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Grande quantidade de material entorpecente também foi apreendida durante as ações.



No bairro Jacaré, criminosos identificados como J.V.P.G. e D.N. foram presos após uma informação anônima. No local indicado na denúncia, os agentes observaram a dupla na prática do ato ilícito. Eles foram abordados com R$ 50 em espécie e, em seguida, os policiais arrecadaram 293 pinos de cocaína e 110 buchas de maconha em um terreno onde os elementos estravam para buscar os entorpecentes.

Foram apreendidas 54 buchas de maconha e R$ 20 em espécie. Letycia Rocha (RC24h)

A PM apreendeu 29 pinos de cocaína e nove pedras de crack Letycia Rocha (RC24h)

No bairro Porto do Carro, a PM apreendeu uma carga com 29 pinos de cocaína e nove pedras de crack na Estrada Velha de Búzios após uma denúncia. Criminosos que estavam no local conseguiram fugir ao perceberem a chegada da viatura e ninguém foi preso.



Já no bairro Manoel Corrêa, um adolescente foi apreendido por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) durante um patrulhamento de rotina. O rapaz percebeu a aproximação policial e tentou fugir para uma área de dunas. Ele foi capturado com 54 buchas de maconha e R$ 20 em espécie.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e autuados. Os materiais foram apreendidos.