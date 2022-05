Tenente-coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira assume o comando do 25º BPM - Patrícia Cardinot

Tenente-coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira assume o comando do 25º BPM Patrícia Cardinot

Publicado 30/05/2022 17:56

O 25º Batalhão da Polícia Militar, que fica em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, passou por mudança no comando, na manhã desta segunda-feira (30). O tenente-coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira, que era do 34º BPM de Magé, assumiu o posto por conta da saída do coronel Gustavo Medeiros Bastos, que foi transferido para o 15° Batalhão da PM, em Duque de Caxias.

A troca de comando aconteceu na sede da corporação, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio. As mudanças foram publicadas no boletim interno da Polícia Militar, nesta sexta-feira (27)

Gustavo Bastos estava no comando do 25º BPM desde setembro de 2021, quando substituiu o tenente-coronel Alex Benevenuto Santos. Ele foi transferido para o batalhão de Duque de Caxias para substituir o tenente-coronel André Araújo de Oliveira, afastado por envolvimento na Operação Mercenários do Ministério Público e da Corregedoria da PM, que investiga um grupo de policiais militares suspeitos de corrupção, tortura, peculato e concussão (quando um funcionário público usa o cargo para obter vantagens indevidas).

O batalhão de Magé passa a ser comandado pelo tenente-coronel André Aires de Araújo Pinto, que deixa o CIEAT (Centro de Instrução Especializada em Armamento e Tiro).

Durante o discurso, o Coronel Sylvio Ricardo Ciuffo Guerra, comandante do 4º Comando de Policiamento de Área, responsável pelas áreas do 7º BPM, 12º BPM, 25º BPM e 35º BPM, parabenizou o trabalho de Bastos à frente do 25º BPM. “Eu só tenho que te agradecer. Parabéns pela lealdade junto ao comando, junto ao 4º CPA. Foi seu primeiro comando de muitos, demonstrou ser um oficial capaz, dedicado, de extrema competência”, disse Guerra.