PM recupera carro roubado após perseguição em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/06/2022 14:30 | Atualizado 10/06/2022 14:31

A Polícia Militar recuperou um automóvel roubado após uma perseguição nesta quinta-feira (9), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Além do veículo, foram arrecadados um simulacro de pistola, documento do proprietário e duas placas automobilísticas.

De acordo com a PM, uma guarnição efetuava um patrulhamento pela região quando recebeu informações sobre o Jeep Renegade de cor branca, onde os ocupantes haviam tentado abordar um veículo da empresa Souza Cruz e roubar a carga.

Após buscas, os militares localizaram o carro e deram início a uma perseguição por várias ruas da cidade, até que na Rua Castro Machado, o condutor colidiu com um meio fio. Os elementos abandonaram o automóvel e fugiram a pé, não sendo capturados.

Os policiais constataram que o veículo era produto de roubo e a ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ninguém foi preso.