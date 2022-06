Dupla é presa com drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (Rc24h)

Dupla é presa com drogas em Cabo Frio Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 10/06/2022 14:40

Dois homens, identificados como E.S.M e E.V.O.C., foram presos com uma carga de drogas nesta quinta-feira (9) no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após uma denúncia.

A Polícia Militar foi até a rua Wilson Francesconi Mendes e avistou os acusados com sacolas em mãos. Eles foram abordados com 70 pedras de crack, 73 buchas de maconha e 67 cápsulas de cocaína.

Os criminosos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) autuados e presos.