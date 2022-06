Cabo Frio

Movimento no feriadão de Corpus Christi decepciona comerciantes e empresários de Cabo Frio

Com promessa de 70% de ocupação, hotéis e pousadas registraram apenas 25%, menos que a metade do previsto. Segundo Carlos Cunha, presidente da Associação de Hotéis do município, faltam eventos para atrair público

3 dias