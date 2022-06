O espaço fica no pé do Morro da Piaçava, que faz parte do Parque Estadual da Costa do Sol - Ascom

O município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, deu início, nesta quarta-feira (29), ao cercamento de uma área na Rua Vitória, no bairro Cajueiro. O local vinha sendo utilizado para depósito de lixo e estacionamento irregular de veículos e foi alvo de denúncia da reportagem do O Dia algumas vezes. O espaço fica no pé do Morro da Piaçava, que faz parte do Parque Estadual da Costa do Sol.

As ações foram realizadas por agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, Comsercaf e Guarda Marítima e Ambiental.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente e Saneamento de Cabo Frio, Rosalice Fernandes, serão instalados na área mourões, cercas e placas informativas.

“No final das ações de cercamento, serão instaladas placas e uma grande quantidade de mourões. Essa ação vai coibir o estacionamento irregular de veículos e o descarte de resíduos, como entulho e lixo. Vamos garantir assim a preservação das espécies presentes no local e o bem estar dos moradores”, disse Rosalice.

O Parque Estadual da Costa do Sol foi criado por lei em 18 de abril de 2011, e possui cerca de 9.840,90 hectares dividido em quatro setores, cada qual composto por uma ou mais áreas distintas. O Parque também abrange áreas segmentadas na Região dos Lagos, que exercem um papel importante na proteção de ecossistemas, como sambaquis, dunas, restingas, lagoas e florestas.