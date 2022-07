Reunião foi proposta para tratar sobre questões da administração pública municipal - Divulgação

Publicado 01/07/2022 18:25

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou, na manhã desta quinta-feira (30), uma reunião com o prefeito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, José Bonifácio, para tratar sobre questões da administração pública municipal, especialmente a regularização da gestão de pessoal e a conclusão do concurso público em andamento. Foi ressaltado, ainda, que o município continua a manter despesas com pessoal acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal e quantidade excessiva de contratos temporários.

“Reafirmamos a importância e a necessidade de se formalizar um cronograma claro e objetivo para homologação, convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados de forma gradual e organizada, em razão do grande número de servidores que serão admitidos, a fim de preservar a continuidade do serviço público e o equilíbrio fiscal”, ressaltou o promotor de Justiça André Navega.

Nos próximos dias, o MPRJ encaminhará ao prefeito proposta de cronograma fixando prazos para a homologação do concurso no mês de julho e a convocação gradativa dos classificados nos meses de agosto a novembro, com tempo hábil para as providências administrativas necessárias. A realização do concurso foi acordada em ação civil pública que se encontra em fase de cumprimento de sentença. A sua conclusão não apenas atende ao interesse público, como dá imprescindível cumprimento à decisão judicial transitada em julgado.