Foram apreendidos 1.445 pedras de crack, 17 buchas de maconha e 16 pinos de cocaína, além de R$ 40 em espécieLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/07/2022 13:58

Um homem, identificado como W.R.C., foi preso com uma farta quantidade de material entorpecente no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (30).

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso foi capturado durante um patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT) pela comunidade da Estradinha, onde receberam denúncias sobre o elemento.

Ele foi abordado na Rua das Crianças com parte das drogas e, ao ser indagado, assumiu exercer a função de ‘vapor’ do tráfico local e indicou onde o restante do material estava.

Na ação, foram apreendidos 1.445 pedras de crack, 17 buchas de maconha e 16 pinos de cocaína, além de R$ 40 em espécie.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.