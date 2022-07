De acordo com o Diretor Geral da unidade hospitalar, o funcionamento da UTI do HURHC é um grande sonho realizado - Divulgação

Publicado 01/07/2022 19:06

Na manhã desta sexta-feira (1º), foram inaugurados cinco novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, antigo Hospital Unilagos, em Cabo Frio. A estrutura, que foi entregue pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pelo Governo do Estado do Rio, é um importante reforço na área da saúde da Baixada Litorânea.



O evento contou com a presença do Diretor Geral, Francisco Barbosa Neto; do Diretor Administrativo, Rufino Correia Santos Filho; da Diretora Médica, Mariana Carazza; do Diretor de Infraestrutura, Rafael Schnoor Barbosa e de Beatriz Trindade, Assessora do Diretor Geral.



A abertura dos leitos segue o cronograma de metas estipuladas em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde e, por meio do suporte da gestão estadual, o HURHC/UERJ prepara-se para ser referência na Região dos Lagos e busca melhorar o atendimento para a demanda da Baixada Litorânea.



De acordo com o Diretor Geral da unidade hospitalar, o funcionamento da UTI do HURHC é um grande sonho realizado.



“Foi todo um trabalho, toda uma engenharia de montar essa UTI. Quando chegamos, não tinha sequer ar comprimido, tanque de oxigênio ou um gerador que funcionasse corretamente, já que, no auge da Covid, os leitos foram improvisados”, disse.



Cinco leitos de alta complexidade já estão em funcionamento e outros cinco estarão disponíveis na próxima semana. As ampliações de atendimento respondem à crescente necessidade de leitos de UTI e de enfermaria na região. Ainda este ano, a unidade se prepara para inaugurar uma segunda UTI. O diretor ainda reforçou sobre a importância da nova estrutura para a saúde da região.



“Temos que cuidar dos nossos pacientes com o máximo de zelo possível, porque sabemos que muitos deles estão sofrendo, precisando de uma Unidade de Terapia Intensiva. Agora temos respiradores suficientes, instalações bem adequadas. Esse resultado é um esforço muito grande de uma equipe que me orgulha muito por todo o trabalho árduo. Estamos sendo cautelosos de começar com poucos leitos porque a equipe está em estruturação e buscando sintonia, isso é um trabalho constante. Esperamos dar o melhor de nós com as melhores condições possíveis para que esse hospital venha fazer muita diferença para a população de toda a Baixada Litorânea, em especial, Cabo Frio”, completou.