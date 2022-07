Em nota, o batalhão da PM informou que o objetivo é garantir a segurança nas praias da região - Divulgação

Publicado 04/07/2022 14:05

A Polícia Militar de Cabo Frio, na Região dos Lagos, reforçou o patrulhamento nas praias do Forte e do Peró, com o uso de seis quadriciclos, recebidos nesta sexta-feira (1º). Os veículos foram conseguidos por conta de uma emenda parlamentar da deputada federal Rosângela Gomes (REP) ao 25º BPM.

Em nota, o batalhão da PM informou que o novo tipo de policiamento está sendo implementado com vistas a garantir a segurança nas praias da região.



“Essas novas viaturas chegaram em um momento crucial, início das férias de julho, momento em que a população em nossas cidades aumenta exponencialmente com a vinda de turistas em virtude das férias escolares”, acrescentou a Polícia Militar.