Na ação, foram apreendidas 832 pedras de crack, 340 buchas de maconha e 259 pinos cocaína, além de uma pistola com numeração suprimida - Divulgação da PM

Publicado 05/08/2022 14:00

Um homem apontado como gerente geral das bocas de fumo do bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, identificado pelo vulgo ‘Macacão’, foi preso nesta quinta-feira (4), na comunidade.

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em patrulhamento a pé quando abordou o elemento transitando em uma moto Yamaha Fazer.

Com ele foi arrecadada uma mochila com 832 pedras de crack, 340 buchas de maconha e 259 pinos cocaína. Na cintura, carregava uma pistola marca Taurus calibre 40 com numeração suprimida.

Próximo ao local, a guarnição abordou também outro elemento de vulgo ¨J¨ em posse de um rádio transmissor.

Já em sede policial, foi constatado mandado de prisão em aberto em desfavor ao ‘Macacão’, ele permaneceu preso por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas. O vulgo ‘J’ também ficou preso.