O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, onde foi autuado pelo crime. - Letycia Rocha (RC24h)

O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, onde foi autuado pelo crime.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/08/2022 13:42

Um homem, identificado como J.V.S., foi preso pelo crime de estelionato no fim da manhã desta segunda-feira (15) no bairro Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações de que o acusado estaria utilizando de meios ilícitos para pagar hospedagens. A equipe foi até o local e realizou a abordagem do criminoso no momento em que ele deixava uma hospedaria e seguia para a rodoviária da cidade. Com o homem, a PM encontrou três telefones celulares, quatro cadernos de anotações com dados de contabilidade, uma máquina de cartão e diversos cartões com titularidades em nome de terceiros.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado pelo crime.