Projeto "Viva o Compositor Brasileiro" tem shows nesta sexta e sábado, em Cabo Frio - Fernanda Perkles

Projeto "Viva o Compositor Brasileiro" tem shows nesta sexta e sábado, em Cabo FrioFernanda Perkles

Publicado 24/08/2022 13:33

A música vai novamente encantar a revitalizada Orla do Canal do Itajuru, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, com a segunda semana do Projeto “Viva o Compositor Brasileiro”. Nesta sexta-feira (26), o músico Ulisses Rabelo fará a apresentação de abertura, às 19h, no palco montado junto ao recém-reformado deck da orla. Em seguida, às 20h, a atração será o músico, arranjador e regente Wagner Tiso, autor de canções como “Coração de Estudante”, esta em parceria com Milton Nascimento.

Os shows continuam no sábado (27), às 19h, com o músico Dio Cavalcanti. Para encerrar o evento, às 20h, Kleiton & Kledir cantarão seus grandes sucessos, como “Deu pra Ti” e “Nem Pensar”. Essas duas últimas apresentações foram transferidas do dia 19 de agosto para esta semana, em razão das condições climáticas adversas.

FEIRA CULTURAL

Como forma de valorizar o artesanato local, será realizada mais uma vez a Feira Cultural, organizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, na nova orla do Canal do Itajuru. Ao todo, 90 artesãos vão levar o melhor da nossa cultura artesanal, em barraquinhas montadas próximas ao palco. Os produtos vão desde bijuterias até pinturas, utensílios, costuras, bolsas e acessórios. A Feira Cultural vai funcionar no sábado (27), das 16h às 22h.

TRÂNSITO

Durante os dias de evento, os agentes da Guarda Civil Municipal vão orientar os motoristas, a fim de otimizar e melhorar o fluxo de veículos na cidade.

Nos dias 26 e 27, o Canal do Itajuru e a Orla Scliar, localizados na rua Marechal Floriano, e a Avenida dos Pescadores, entre os trechos da Travessa Fernandes até a Travessa Nações Unidas, ficarão fechadas a partir das 15h até o fim do evento. Durante esse período, o trânsito será direcionado para a rua Major Belegard e Avenida Assunção.