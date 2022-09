Morador flagra área que prefeito cabo-friense negou ceder para criação de Parque Arqueológico repleta de lixo - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 21/09/2022 17:40

O “não” do prefeito José Bonifácio (PDT) para a criação do Parque Ambiental e Arqueológico Lina Kneip, que ficaria em uma área pública ao lado do Shopping Park Lagos, segue repercutindo. Desta vez, registros feitos por um morador, nesta quarta-feira (21), mostram o local totalmente abandonado e repleto de lixo. Conforme o denunciante, que preferiu não se identificar, o lugar, que se tornaria um sítio com materiais de sambaquis, se tornou um “antro de poluição e esconderijo de bandidos”.



“Essas fotos são da área que o prefeito não quer colaborar com a cultura do município, fazer um museu arqueológico, mas pelo menos deveria cuidar, já que é uma área nobre”, pontua o denunciante.



Apesar das imagens terem sido feitas nesta quarta, a situação não é nova. De acordo com o relato, o descaso com o local já perdura há, aproximadamente, seis anos. O denunciante, que é vizinho do local, informou que vive no local há bastante tempo, por isso a exatidão.



O denunciante fala, ainda, sobre o “roubo” que os entulhos fazem da calçada do shopping. “Os pedestres têm imensa dificuldade em passar na calçada que fica com uma grade. Se dois carrinhos de bebê ou cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção resolverem passar juntos, não dá”, explicou.



Diante da denúncia, O Dia entrou em contato com a prefeitura, que enviou a seguinte nota:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que a área citada passa por constante limpeza e ações de fiscalização, de forma a evitar invasões e a degradação ambiental.



Diante da denúncia apresentada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento solicitou à Comsercaf, autarquia responsável pelos serviços de limpeza e iluminação, que envie uma equipe para o local”.