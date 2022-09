São Pedro da Aldeia abre inscrições para a Companhia de Teatro Municipal - Divulgação

São Pedro da Aldeia abre inscrições para a Companhia de Teatro Municipal Divulgação

Publicado 22/09/2022 13:29

Os atores e atrizes de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, terão a oportunidade de integrar a Companhia de Teatro Municipal. A partir desta quinta-feira (22), seguindo até a sexta-feira (30), a Secretaria Municipal de Cultura estará com inscrições abertas para a seleção de artistas do município, na faixa etária a partir de 16 anos de idade. Os interessados podem se inscrever de forma on-line, no site da prefeitura, ou presencialmente na Casa da Cultura, que fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, o projeto tem como objetivo fomentar a arte teatral e valorizar os talentos da cidade. “A Companhia de Teatro é mais um projeto cultural que estamos dando início, com o objetivo de abranger essa nova geração de atores e atrizes do município. A proposta é valorizar os nossos talentos locais e garantir o acesso à arte, além de proporcionar o desenvolvimento artístico contínuo, através da montagem e circulação de espetáculos teatrais dentro e fora da cidade”, destacou.

Os candidatos que se inscreverem para participar do processo de seleção da Companhia serão submetidos a um Teste de Habilidade Específicas (THE) para avaliação da aptidão e do nível do domínio em quesitos como interpretação, capacidade de improvisação, expressão corporal e dicção. As provas de habilidade estão marcadas para acontecer no dia 4 de outubro, na sede da Escola de Artes Municipal, quando os candidatos terão as suas performances, coletivas e individuais, avaliadas e pontuadas.

Ao todo, 10 vagas estão sendo oferecidas para a composição da Cia. Os candidatos em idade escolar que estejam matriculados em escola pública ou beneficiários de programas sociais do Governo Federal terão prioridade na ordem de preenchimento das vagas.

A Cia será coordenada pela atriz, arte-educadora e pesquisadora Anna Fernanda Corrêa, que também atua como instrutora de teatro na Escola de Artes Municipal. O regulamento completo com a lista dos documentos necessários para a inscrição pode ser conferido na página da Secretaria Municipal de Cultura.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade.