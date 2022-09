O que era muito comum nos anos 80, 90 e início de 2000, acabou se tornando raro, até mesmo nas cidades de interior - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 27/09/2022 17:11

No dia 26 para os católicos e 27 para o candomblé e a umbanda, o dia de São Cosme e Damião é comemorado com a distribuição de saquinhos de doces para as crianças. Porém, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, poucos são os que ainda mantêm essa tradição.



Cosme e Damião são considerados santos protetores das crianças, orfanatos, creches e das doceiras. Eles eram irmãos gêmeos, médicos e ficaram conhecidos porque curavam pessoas e animais sem cobrar dinheiro e, em troca, alguns pacientes os presenteavam com doces.



O que era muito comum nos anos 80, 90 e início de 2000, acabou se tornando raro, até mesmo nas cidades de interior. “Antigamente, quando eu morava na Passagem, saíamos dali e íamos até o “valão do Braga”. De lá, ia pra São Cristóvão e depois, Jardim Caiçara. Voltava pra casa com a mochila escolar cheia. Mas mudou muito, agora quase não se vê distribuição”, disse o funcionário público Osmar Pereira.





A Igreja de São Jorge, em Cabo Frio, está distribuindo doces de São Cosme e Damião para todos os que passarem por lá, sejam crianças, adultos ou idosos, nesta terça-feira (27). Localizada no centro da cidade, na Rua Francisco Mendes, o objetivo é que todos os saquinhos sejam entregues e, caso sobre algum, serão doados para as pessoas em situação de rua.



A Tenda Espírita Caboclo Nazareth, que fica no bairro Monte Alegre 2, também fez uma celebração para comemorar o dia dos santos, nesta terça (27). Com o portão aberto ao meio dia, eles serviram almoço, distribuíram brinquedos e roupas para as crianças.