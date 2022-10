Ainda não há informações sobre a motivação do crime. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 02/10/2022 13:56

Um homem foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (30) em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



O crime aconteceu na Rua das Pacas, na frente da portaria do Condomínio Gravata, no bairro de Unamar. A vítima foi identificada como Erick Baracho Oliveira.



As polícias militares e civis estiveram no local, posteriormente a perícia foi feita e o corpo foi removido para o IML de Cabo Frio.



Ainda não há informações sobre a motivação do crime.