Praia do Forte, Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 30/09/2022 13:48

A sexta-feira (30) chegou e a instabilidade continua em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Os efeitos de circulação pós frontais de médios e altos níveis da atmosfera mantém o céu variando entre nublado e encoberto, mas sem previsão de chuva.

A temperatura máxima prevista para esta sexta é de 21°C e mínima 17°C. A umidade relativa do ar tem máxima prevista de 79% e mínima de 61%.

Com vento Sudeste, com rajadas de até 22 Km/h, o clima “cinza” prevalece na Praia do Forte, que estava quase deserta no início desta manhã, por volta das 9h.

E esse climinha deve permanecer durante este final de semana de eleições. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no sábado (1º) o dia vai ser com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura não passa de 23°C e a mínima fica em 18°C.

Já no domingo (2), a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva. É melhor já separar o casaquinho junto com o documento com foto pra votar, porque a temperatura máxima vai ficar em 24°C e a mínima em 19°C.