Morre Maestro Rui Capdeville nesta quinta-feira (29), em Cabo Frio Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 29/09/2022 17:50

REGIÃO DOS LAGOS - Faleceu nesta quinta-feira (29), em Cabo Frio, o Maestro Rui Capdeville, um dos ícones da cultura na cidade. Mineiro de Visconde do Rio Branco, ex-seminaristao, filósofo e professor de Língua e Literatura Latinas da Ferlagos, Rui estava internado no Hospital Santa Isabel para tratar uma pneumonia, mas acabou não resistindo.



No município cabo-friense, Rui Capdeville fundou, em 1975, o Coral Cantavento – Ferlagos e, nas décadas seguintes, os Encontros Nacionais, Internacionais e Regionais de Corais. Ele também promovia intercâmbios com grupos musicais e solistas do Brasil e do exterior na cidade. Diplomado no Conservatório Brasileiro de Música (RJ), o maestro começou a cantar em corais aos dez anos de idade.



Além disso, fundada em 2001 pelo então prefeito Alair Corrêa, o musicista se tornou patrono da Escola Municipal Maestro Rui Capdeville, situada na Rua Adolfo Beranger Junior, no bairro Guarani.



Com a confirmação de seu falecimento, na tarde desta quinta (29), as redes sociais estão se enchendo de mensagens carinhosas, lembrando de Rui como uma ótima pessoa, muito religioso e querido por todos. A Paróquia Nossa Senhora da Assunção publicou, inclusive, uma nota de pesar. O maestro era paroquiano e responsável pelo Coral Rainha Assunta.