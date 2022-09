O envolvido foi encaminhado para a 125ª DP, Central de Flagrantes do dia, autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

O envolvido foi encaminhado para a 125ª DP, Central de Flagrantes do dia, autuado e preso.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/09/2022 14:30

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (28), um homem com drogas e munições na RJ-106, na altura de Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após uma perseguição.

Conforme a ocorrência, a guarnição recebeu informações de que um veículo estaria sendo utilizado para transportar drogas e deu início às patrulhas para localizar o carro. Ao avistar o automóvel, a PM deu ordem de parada, porém o mesmo entrou em fuga. Os agentes deram início a uma perseguição e, pouco depois, um elemento desembarcou do veículo, disparou contra os militares e fugiu.

O motorista do carro foi abordado com uma carga de drogas e quatro munições calibre 9mm. Ele afirmou que fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho e que o material entorpecente havia sido pego no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O acusado ainda indicou aos policiais um local onde o restante da carga estaria escondida, em uma casa abandonada.

Durante a ação, foram apreendidos 1.283 buchas de maconha, 831 pinos de cocaína, 144 pedras de crack, além de quatro munições calibre 9mm e o automóvel, totalizando mais de R$ 37 mil.

O envolvido foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso.