Decisão precisou ser tomada por conta das condições do tempo, com previsão de chuva intensa ao longo do dia. Uma nova data será informada em breve Divulgação

Publicado 28/09/2022 16:31

REGIÃO DOS LAGOS - Prefeitura de Cabo Frio soltou um comunicado, nesta quarta-feira (28), informando que, devido às condições do tempo, com previsão de chuva intensa ao longo do dia, a cerimônia de abertura oficial dos Jogos Estudantis da rede municipal, marcada para esta quinta-feira (29), será adiada.

Uma nova data será informada em breve, nos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria de Educação.

Por sua vez, a primeira fase de competições esportivas, com disputas internas nas escolas, iniciada na segunda (26), segue sendo realizada normalmente.