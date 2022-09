Polícia prende acusado de furtar ferramentas em obra de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/09/2022 13:49

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (27), um homem acusado de furtar ferramentas em uma obra no bairro Palmeiras, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada na Rua Fernando de Noronha para verificar um elemento que havia sido detido por trabalhadores da obra. Ao chegar no local, os militares constataram que o criminoso havia cortado uma concertina e pulado o muro da casa. Ele foi capturado com uma serra mármore e uma furadeira.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.