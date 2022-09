Ocorrência segue sob investigação na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). - Letycia Rocha (RC24h)

28/09/2022

Um homem foi encontrado morto na Avenida dos Pescadores, no Boulevard Canal, no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no final da madrugada desta quarta-feira (28), próximo a um restaurante.

De acordo com a ocorrência, os agentes foram acionados no local, onde a vítima, identificada como M.M.M., de 38 anos, já estava em óbito. O homem foi morto com golpes de barra de ferro.

Conforme o comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM), tenente-coronel Leonardo Oliveira, a motivação seria “uma possível confusão entre moradores em situação de rua”.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência segue sob investigação na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).