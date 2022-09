Praia do Forte, Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 28/09/2022 16:27

O tempo enfriou novamente em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta quarta-feira (28). A instabilidade deixa o céu nublado, com previsão de pancadas de chuva a qualquer momento, podendo ser moderada a forte nesta noite.

Com a aproximação e passagem de uma frente fria pelo município, a temperatura máxima prevista não passa de 25°C, com a mínima de 19°C. A umidade relativa do ar está em 88%, podendo chegar aos 94% neste dia.

Na Praia do Forte, a ventania intensa, com rajadas de 39Km/h, e que segue sentido Sudoeste, afasta banhistas. Mesmo assim, o local continua sendo usado para a prática de esportes e caminhadas.