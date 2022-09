Associação de Hotéis de Cabo Frio anuncia cursos gratuitos de camareira e recepcionista - Divulgação

Publicado 28/09/2022 16:22

O presidente da Associação de Hotéis de Cabo Frio (AHCF), Carlos Cunha, anunciou a realização de novos cursos de qualificação profissional. A novidade foi comunicada durante a realização do “Happy Tourism Day”, evento em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, que aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (27) no Hotel Nova Onda, no Centro de Cabo Frio.

Com foco na troca de experiências e no networking, o evento teve palestra de João Pedro Alves, fundador e diretor do Instituto João Alves Consultoria e Treinamentos, com o tema “A importância do fator humano para o sucesso de negócios turísticos”, e música com o cantor Rick Costa.

“Já tivemos uma primeira turma fazendo cursos este ano, e resolvemos fazer esta segunda edição para qualificar mão de obra com foco na alta temporada. Mas a grande novidade é que o primeiro curso foi somente para funcionários das empresas associadas à AHCF. Este, no entanto, será aberto ao público, ou seja, qualquer pessoa pode se inscrever, se qualificar, e quem sabe começar o verão com emprego e renda garantidos”, explicou Carlos Cunha.

Ao todo serão 40 vagas para o curso de camareira, que acontecerá de 17 a 26 de outubro, e 40 para o curso de recepcionista, de 8 a 17 de novembro. As aulas serão com Mere Thomaz, gerente do Malibu Palace Hotel, onde os cursos serão ministrados. As inscrições são gratuitas e serão anunciadas em breve.