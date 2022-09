Cabo Frio inicia cadastramento de beneficiários para expansão da Moeda Itajuru - Divulgação

Publicado 28/09/2022 16:55

Em paralelo ao cadastramento dos comerciantes, o município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, iniciou o levantamento dos beneficiários que poderão ser inseridos no Programa Moeda Social Itajuru na área que abrange o Tangará, Parque Eldorado III e Emaús. A estimativa é de que a equipe técnica, supervisionada pelo assistente social Luciano Pereira, percorra os bairros até 20 de outubro ou até que se atinja o número de 500 famílias cadastradas.

“É com muita satisfação que expandimos a Moeda Itajuru para o Tangará e demais locais, apenas três meses depois da última expansão em Maria Joaquina, em Tamoios. A prefeitura está trabalhando para que mais famílias que realmente precisam possam ter acesso ao programa”, afirmou o prefeito José Bonifácio.

De acordo com a Lei Municipal 3.286/2021, são pré-requisitos obrigatórios para receber o benefício estar inscrito no Cadastro Único do governo federal e residir há, pelo menos, dois anos em Cabo Frio. Entre os critérios de seleção; também são prioridade mulheres chefes de família, famílias numerosas; pessoas com deficiência; renda per capita de até um salário mínimo; e idosos com gasto excessivo comprovado em remédios.

A Prefeitura de Cabo Frio ressalta que, durante todo o período de cadastramento dos novos beneficiários, a equipe trabalha uniformizada e com crachá da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Programa Moeda Social Itajuru

Atualmente, o programa conta com 1.500 famílias atendidas com 200 itajurus mensais cada, equivalentes a R$ 200, e 112 comércios cadastrados.

Desde outubro de 2021, a Moeda Social atende 500 famílias do bairro Manoel Corrêa, que conta com 46 comércios cadastrados.

Na sequência, o programa passou a atender, a partir de março de 2022, a área que abrange os bairros Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro e parte da Vila do Ar, denominada expansão I, com mais 500 famílias beneficiadas e 44 estabelecimentos vinculados.

A segunda expansão beneficiou 500 famílias em Maria Joaquina, em Tamoios, em julho deste ano, com 22 comércios cadastrados.

Em todos os locais de implementação do programa, a maior parte da renda foi utilizada para gêneros alimentícios (80%) e farmácia (10%).