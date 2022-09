O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e apreendido - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/09/2022 14:49

Um adolescente apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro praia do Siqueira, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (28).

Segundo a ocorrência, V.C.C., conhecido como V.N., de 16 anos, foi capturado durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Os agentes circulavam pela região quando tiveram a atenção voltada para um grupo de elementos que entraram em fuga ao perceber a chegada da equipe. O menor acabou sendo capturado com uma sacola contendo 106 cápsulas de cocaína e 30 buchas de maconha.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.