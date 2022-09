O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/09/2022 16:03

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (28), um homem apontado como ‘distribuidor’ das cargas de drogas em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, a guarnição recebeu informações sobre elementos armados na Rua Tubarão e foi até o local. O criminoso foi capturado quando tentava se esconder atrás de um veículo. Ele estava com uma pistola calibre 9mm com 14 munições, 288 pinos de cocaína e três tiras de maconha.

