Últimos detalhes do ordenamento e segurança para as eleições são alinhados em Cabo FrioDivulgação

Publicado 29/09/2022 18:04

Todos os detalhes das ações de ordenamento e segurança no 1º turno das eleições de 2022, em Cabo Frio, foram definidos em reunião realizada na sede da Secretaria Municipal de Segurança, em São Cristóvão, na tarde desta quarta-feira (28). Participaram do encontro representantes da Justiça Eleitoral; do Ministério Público; da Polícia Militar e da Prefeitura de Cabo Frio.



O objetivo da reunião foi alinhar todas as ações, de forma a garantir um dia de paz e ordem para os 161.759 eleitores aptos a votar – de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) – nas 456 seções eleitorais, distribuídas em 62 locais de votação.



De acordo com o secretário de Direitos Humanos e Segurança Pública, Ruy França, no próximo domingo, dia 2 de outubro, todo o efetivo da Guarda Civil Municipal estará nas ruas, junto com as equipes de fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana e a Polícia Militar, cuidando do ordenamento do trânsito, em todos os locais de votação do município.



“Todos os detalhes foram tratados na reunião. A Guarda Civil Municipal estará com o efetivo completo, assim como a Polícia Militar, que recebeu reforço de 200 policiais que estarão atuando em toda a região. Tudo foi alinhado com a Justiça Eleitoral, de forma que os eleitores de Cabo Frio tenham um dia de votação na mais perfeita ordem”, finaliza Ruy França.