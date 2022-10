Candidatos a deputados federal e estadual já votaram em Cabo Frio neste domingo (2) - Renata Cristiane

Publicado 02/10/2022 14:31

Os candidatos a deputado federal Aquiles Barreto e Davi Souza, além dos candidatos a deputado estadual Leandro Cunha e Dr. Serginho, já compareceram aos locais de votação deste domingo (2).



Acompanhado da esposa, da irmã e do avó, Dr. Serginho votou no Colégio Miguel Couto logo pela manhã. “Vimos uma campanha tranquila, não tivemos nenhum problema. Estamos aqui para agradecer à população e ansioso pelo resultado”, disse, completando que, caso seja reeleito, a comemoração será na Praia do Forte.

O também candidato a deputado estadual Leandro Cunha votou na E.M. Profa. Izabel dos Santos Machado, no bairro Jardim Caiçara, e, logo em seguida, acompanhou a filha até a votação no Colégio Rui Barbosa. “Estava bem cheio. As eleições esse ano estão tendo um pouco de atraso, mas está tudo tranquilo. Estou otimista e tenho confiança no trabalho que fizemos”, afirmou.

Já Davi Souza, candidato a deputado federal, também escolheu o período da manhã para votar na E.M. Antônio da Cunha Azevedo, na Passagem e, logo em seguida, acompanhou a avó no momento da votação. “É um clima de muita paz e muita democracia. Estou com a expectativa lá em cima”, afirmou.



Quem também preferiu votar logo pela manhã é o candidato a deputado federal Aquiles Barreto, que compareceu na E.M. Domingos Gouvea, no Portinho, e aguardou cerca de 1h30 na fila. “Hoje é o dia da democracia. Estou muito esperançoso. Vemos uma eleição calma, mas com muitos santinhos no chão”, alertou o candidato.