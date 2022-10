Registro feito numa escola em Arraial do Cabo - Arquivo pessoal

Publicado 02/10/2022 18:05

Longas filas e horas de espera marcaram a votação neste domingo (2) na Região dos Lagos. Eleitores reclamaram do longo tempo para conseguir exercer o direito. Foi geral. O aumento do número de eleitores e a validação da biometria na identificação, contribuiram para a demora. Outro agravante foi o fato de algumas pessoas terem esquecido de levar uma anotação com o número dos candidatos.



Já passava das 17h quando inúmeros locais de votação continuavam lotados.



Neste pleito, o eleitor precisou votar para deputado federal, seguido por deputado estadual (distrital, no caso do Distrito Federal), senador, governador e, por fim, presidente. Os eleitores também tiveram, pela primeira vez, um tempo extra para conferir o voto na urna eletrônica.



Outro fator que deve ser levado em conta, segundo analistas políticos



Em Cabo Frio, teve eleitor que ficou mais de meia hora na cabine porque não lembrava o número do candidato, tendo que recorrer a uma lista disponibilizada pelos mesários para conferir. No município, muita reclamação em seções do Peró, Jardim Esperança, Boca do Mato, Jardim Caiçara e no Braga, onde uma eleitora contou esperar cerca de 4h para conseguir chegar à cabine de votação.



Até mesmo candidatos da região reclamaram. “Uma desorganização. Esperei três horas para votar”, disse a candidata a deputada federal cabo-friense, Carol Midori (PP).



Em Arraial do Cabo, Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba e Araruama não foi diferente. Veja alguns desses registros.

Cabo Frio:



São Pedro da Aldeia:

Araruama:

90% dos eleitores querem que a eleição acabe no 1º turno



Um outro fator que também pode ter contribuído para a demora está numa pesquisa que a Genial/Quaest divulgou, mostrando que 90% dos brasileiros querem que a eleição presidencial acaba no primeiro turno, no dia 2 de outubro. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.



Entre os eleitores, 50% diz que “não aguenta mais a eleição”, sendo essa a resposta de 52% das mulheres e 46% dos homens. Entre quem ganha dois salários mínimos, a vontade de que a eleição termine é maior: 53% contra 41% dos que ganham mais de cinco salários mínimos.



Já entre os que votam em Lula (PT), 93% querem o fim da eleição em 2 de outubro – índice quase igual entre os que escolhem o presidente Jair Bolsonaro (PL), de 94%; 80% dos eleitores de Ciro Gomes (PDT) querem que o pleito acabe no primeiro turno, assim como os eleitores de Simone Tebet.



De acordo com a pesquisa, 18% dos eleitores disseram que querem que o candidato de preferência deles “vença logo”, porque temem o resultado do segundo turno.