Campista atinge o topo do ranking do taekwondo brasileiro

Campos — O melhor lutador sub-21 de taekwondo do Brasil é campista. A Confederação Brasileira de Taekwondo divulgou seus ranking nacional atualizado, e nele está, lá no topo, o nome de Allif de Souza, de 20 anos. O atleta da Fundação Municipal de Esportes (FME) conquistou, nesta temporada quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. O segundo colocado do ranking é o alagoano Marcelo José da Silva Neto.

O último título de Allif foi conquistado no mês passado, no Rio Grande do Norte, quando o jovem bateu o cearense Francisco Neto para vencer a Copa Brasil da modalidade. Tendo alcançado o auge de sua categoria, Allif agora ambiciona um nível ainda maior, obter a classificação para os Jogos Olímpicos de 2020.

“Estava ansioso pela divulgação do ranking. Tenho trabalhado muito para conquistar essa liderança”, vibrou o lutador campista. “Ano passado sofri com lesões, o que me impediu de chegar ao topo. Este ano estou colhendo os frutos de muito treino e dedicação”.

Treinos duros e intensos comandados pelos professores Victor dos Santos e Francyne Alves, da FME. Sob a batuta da dupla que Allif espera chegar ao objetivo máximo de disputar uma Olimpíada.

“O exemplo dele é um incentivo para novos atletas. Apesar das dificuldades do nosso município, nosso esporte foi marcado por muitas vitórias. Fruto da dedicação dos atletas e dos nossos profissionais”, comemorou Raphael Thuin, presidente da FME.

A fundação de fomento esportivo mantida pela prefeitura registra grande crescimento nos últimos três anos, saltando de 1,2 mil para 21 mil pessoas assistidas pelos 51 polos da FME em Campos, que oferecem escolinhas em 50 modalidades esportivos, além de atendimento social para adultos e idosos.